София, 7 декабря 2021, 18:19 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабного проекта популяризации болгарской винной продукции на международных рынках. Об этом 7 декабря со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства республики Явора Гечева сообщило БНР.
Откуда будут взяты средства на указанный проект, не сообщается.
Напомним, ранее тысячи владельцев и сотрудников крестьянских хозяйств обратились к официальной Софии с требованием выделить дополнительные преференции для развития винодельческой отрасли в условиях пандемии COVID-19. Только за последние два года общий убыток в указанной сфере в Болгарии составил около $700 млн.
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