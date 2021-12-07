София, 7 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабного проекта популяризации болгарской винной продукции на международных рынках. Об этом 7 декабря со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства республики Явора Гечева сообщило БНР.

Неизвестный Мастер. Виноделы. XIV

Гечев «В ближайшее время от 50 до 100 крупных и средних винодельческих компаний нашей страны примут участие в акции по отслеживанию пути винных бутылок, приобретенных у болгарских производителей. Акция предусматривает нанесение на тару специального штрихового кода, который при сканировании представит покупателю подробную информацию о сорте винограда и регионе его произрастания. В свою очередь, болгарские виноделы смогут узнать о местонахождении каждого экземпляра из проданной партии».

Откуда будут взяты средства на указанный проект, не сообщается.

Напомним, ранее тысячи владельцев и сотрудников крестьянских хозяйств обратились к официальной Софии с требованием выделить дополнительные преференции для развития винодельческой отрасли в условиях пандемии COVID-19. Только за последние два года общий убыток в указанной сфере в Болгарии составил около $700 млн.