Москва, , 18:18 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», разработанный для надводных боевых кораблей Военно-морского флота России, подтвердил на испытаниях способность поражать не только воздушные, но и морские объекты противника, сообщает 7 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Фрегат «Адмирал Горшков» Mil.ru

По утверждению издания, российское военное ведомство провело серию соответствующих испытаний нового ЗРК, в ходе которых выпущенными из него ракетами были поражены надводные цели.

Уточняется, что испытания проходили в несколько этапов и велись в течение нескольких лет. На одном из финальных испытаний экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» проекта 22 350 не только успешно провёл испытательные пуски зенитных ракет комплекса «Полимент-Редут», но и отработал алгоритм действий для ситуации, в которой требуется поражать морские объекты ракетами комплекса ПВО.

Нанесение ударов по морским целям проводилось несколькими типами зенитных ракет, при этом их типы не разглашаются.

Напомним, зенитный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска «Полимент-Редут» предназначенный для установки на корабли класса корвет, фрегат и эсминец. ЗРК способен одновременно сопровождать и обстреливать до 16 целей на дальности до 150 км и на высоте до 30 км.

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