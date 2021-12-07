Москва, 7 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о периоде выплаты накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Показатель применяется для определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 г. составит 264 месяца.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.

На 2020 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 258 месяцев, на 2021 год — 264 месяца.