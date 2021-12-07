Москва, 7 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о размере материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Устанавливается, что 1 февраля 2022 маткапитал устанавливается в размере, зафиксированном в федеральном бюджете на 2022−2024 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, маткапитал составит 483 881,83 руб.

Для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 155 550 руб.

Для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, маткапитал составит 639 431,83 руб.

Таким образом, маткапитал будет проиндексирован больше, чем на размер инфляции.