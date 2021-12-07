Москва, 7 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Законопроект о ежемесячного пособия в размере 12 130 рублей для граждан предпенсионного возраста внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

«По действующим правилам государство выплачивает людям предпенсионного возраста всего полторы тысячи рублей в месяц. По-моему это самое настоящее издевательство. Сумму выплат нужно хотя бы увеличить до максимальной величины пособия по безработице, то есть до 12 130 рублей», — отметил Миронов.

По его мнению, получать эти деньги люди должны до трудоустройства или выхода на пенсию, а не в течение 24-х месяцев, как это установлено нынешними правилами.