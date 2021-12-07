Мадрид, , 18:13 — REGNUM 7 декабря мадридский «Реал» объявил о подписании нового контракта с 23-летним центральным полузащитником сборной Уругвая Федерико Вальверде. Новое соглашение рассчитано на шесть лет до конца сезона 2026/27. Также сообщается, в контракте прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.

Мадридский «Реал»

Федерико Вальверде перешел в «Реал» 22 июля 2016 года из уругвайского клуба «Пеньяроль» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Федерико Вальверде принял участие в пятнадцати матчах за «сливочных» в рамках испанской Примеры и Лиги чемпионов УЕФА. На счету футболиста одна результативная передача в поединке с «Сельтой».