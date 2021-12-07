Рига, 7 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Казначейство Латвийской республики выпустило государственные устойчивые еврооблигации со сроком погашения восемь лет на общую сумму в 600 млн евро. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на министерство финансов страны.

Зеленая энергетика в ЕС

В министерстве, которое является инициатором заимствования, заявили, что эти средства «проложат путь к развитию климатически нейтральной и социально ответственной экономики». В ведомстве планируют потратить их на экологичный транспорт, защиту лесов, сокращение неравенства и бедности, а также достижение целей устойчивого развития.

Как отмечает издание, выпуск долговых бумаг произошел на фоне недавних заявлений председателя Центрального банка Латвии Мартиньша Казакса, в которых тот призывал правительство прекратить жить в долг и начать сокращать государственный долг.

За неполный 2021 годгосударственный долг Латвии вырос на 7,3%, или на 909 млневро. Сейчас он составляет 13,4 млрдевро или более 48% от ВВП.

В марте нынешнего года Латвия выпустилаеврооблигациина международных финансовых рынках на сумму 1,25 млрд евро и еврооблигациина внутреннем финансовом рынке в размере 227,25 млн евро.

Деньги были потрачены на связанные с коронавирусом расходы.