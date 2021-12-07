Москва, , 19:02 — REGNUM Состоялась премьера первого эпизода шоу «Универ.10 лет спустя». Пользователи Сети активно обсуждают выход сериала 7 декабря.

Герои сериала «Универ» Цитата из т/с «Универ». реж Пётр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин. 2008. Россия

Владельцы аккаунтов в Twitter раскритиковали продолжение сериала «Универ». Многие отметили, что персонажи шоу неинтересные, как и сам сюжет.

«Полная шляпа. Смотреть больше не буду. Ну реально. Сюжет из пальца высосан, актерская игра уровня «полено». Как в «это» затащили Серебрякова — не понимаю», — поделился пользователь Юрий Кузнецов

«Срубают бабло на ностальгии!» — пишет пользователь «ВКонтакте» Константин Ефремов.

«Как же громко каждый актер сериала «Универ. 10 лет спустя» кричит: «Бабки, бабки, мне очень нужны бабки!». Даже гражданин Канады Серебряков, что вообще мега стыд», — считает Пузо Проханова.

«Это был первый и последний раз, когда я смотрела «универ. 10 лет спустя», потому что он настолько проблематичный, гомофобный, сексистский и мизогинный, что меня тянет блевать», — прокомментировала пользователь Twitter саша (не) попытка.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Универ. 10 лет спустя» состоялась 6 декабря 2021 года. В шоу расскажут о том, как сложилась жизнь героев сериала «Универ.Новая общага» спустя десять лет.

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