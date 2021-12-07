Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 7 декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил об «осторожных» расчетах и переговорах по переносу мощностей петербургского Большого морского порта в Ленобласть и размещении их в Усть-Луге или в Приморске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Дрозденко, инициатива совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева по редевелопменту территории порта нашла поддержку, в том числе, президента РФ. Предполагается, что порт будет перенесён в один из портов Ленобласти.

«Пока рассматриваются две территории, а других и нет — Усть-Луга и Приморск. И там и там есть плюсы и минусы», — заметил губернатор.

Он уточнил, что минусы Усть-Луги — загруженность железнодорожных мощностей и прибрежной полосы.

«Если надо двигаться, то нужно двигаться выше, на Сойкинский полуостров, там большие перепады высот и землеустроительные работы», — уточнил глава Ленобласти.

Приморский проект более перспективен, считает Дрозденко, но пока нет ясности, насколько нужно расширять существующие границы порта, кроме того, это не устраивает местных жителей.

«Пока непонятно, все ли мощности будут переноситься из Петербурга. Я считаю, что из Петербурга нужно переносить опасные грузы — химические, нефтеналивные», — заметил губернатор.

При этом Александр Дрозденко подчеркнул, что это решение не зависит от губернатора Ленобласти.

«Мы ведем осторожные расчёты, осторожные переговоры по тому, насколько и какие мощности можно разместить в Усть-Луге или в Приморске. Может быть, они будут комбинированные», — подытожил глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко: Большой порт Петербурга может переехать в Усть-Лугу или Приморск