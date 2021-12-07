Подгорица, , 18:07 — REGNUM В Черногории 60,8 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 57 процентов были ревакцинированы, сообщил институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 277 934 человека или 44,8 процента, а вторую — 260 679 человек или 42 процента от общей численности населения.

В стране 608 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 941 человек прошли ревакцинацию.

На данный момент третью дозу получили 55 662 человека, а за последние 24 часа — 1398 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.