Москва, , 18:06 — REGNUM Срок действия результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в России сокращён: теперь отрицательный тест действует 48 часов, а не 72, как было до сих пор. Сегодня, 7 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации размещено соответствующее постановление главы Роспотребнадзора.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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В документе сказано, что теперь срок действия полученного отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 составляет 48 часов от времени получения этого результата. Речь идёт о тестировании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В постановлении, кроме того, говорится, что ПЦР-тестирование на COVID-19 теперь обязательно только для тех контактировавших с больными коронавирусом, у кого присутствуют симптомы заболевания.

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