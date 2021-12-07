Гватемала, 7 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил в понедельник, 6 декабря, что его страна является «последним стратегическим союзником Соединенных Штатов в Центральной Америке, несмотря на то, что некоторые в правительстве этой североамериканской нации не разделяю того же мнения». Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на заявление политика в соцсетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Лидер Гватемалы добавил, что «наше обязательство как страны заключается в том, чтобы продолжать укреплять совместную работу по выполнению задач двусторонней повестки дня с Соединенными Штатами».

Политик посетил Штаты на этой неделе, в преддверии «саммита за демократию», куда он не был приглашен. Заявление в соцсетях было опубликовано во время поездки.

Отсутствие приглашения связано с тем, что, хотя правительство Джо Байдена и признает Гватемалу демократической страной, оно считает, что та сталкивается с «некоторыми проблемами».

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