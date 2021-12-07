Мёнхенгладбах, Германия, 7 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Лидер мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии по футболу Денис Закариа бесплатно перейдет в «Баварию» следующим летом. Агент швейцарского футболиста отклонил несколько предложений руководства «Боруссии» о продлении контракта, чтобы позволить его клиенту беспрепятственно перейти в мюнхенский клуб.

ФК Бавария Мюнхен

Текущее соглашение полузащитника сборной Швейцарии с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Также на Закариа, помимо «Баварии», претендуют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Денис Закариа принял участие в тринадцати матчах за «жеребят» во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.