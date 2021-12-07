Рыбинск, Ярославская область, 7 декабря 2021, 18:06 — REGNUM В городе Рыбинске Ярославской области начался снос пристроек к основному зданию мукомольного комплекса купцов Кустовых — Мыркиных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АНО «Наследие Ярославии» Семён Тараев.
Главное мельничное здание было построено в конце 19 — начале 20 века. По мнению историков оно является «прекрасным примером» промышленной архитектуры кирпичного стиля, дошедшим до потомков в первозданном виде.
Мельницы не имеют статус памятника архитектуры. Ранее включить здание в единый государственный реестр объектов культурного наследия профильный департамент Ярославской области просил председатель рыбинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Леонид Ильин.
Градозащитники полагают, что завтра рабочие приступят к сносу основного здания мельницы. Активисты просят власти вмешаться в ситуацию и прекратить уничтожение архитектурного наследия.
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