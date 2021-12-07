Рыбинск, Ярославская область, 7 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В городе Рыбинске Ярославской области начался снос пристроек к основному зданию мукомольного комплекса купцов Кустовых — Мыркиных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АНО «Наследие Ярославии» Семён Тараев.

Снос пристроек мукомольного комплекса Кустовых — Мыркиных в Рыбинске

Главное мельничное здание было построено в конце 19 — начале 20 века. По мнению историков оно является «прекрасным примером» промышленной архитектуры кирпичного стиля, дошедшим до потомков в первозданном виде.

Мельницы не имеют статус памятника архитектуры. Ранее включить здание в единый государственный реестр объектов культурного наследия профильный департамент Ярославской области просил председатель рыбинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Леонид Ильин.

«Активисты Рыбинска связывают начало сноса с тем, что 28 ноября они подали заявку на выявление в качестве объекта культурного наследия в департамент охраны объектов культурного наследия. Они полагают, что департамент «слил» эту информацию собственнику. А он, недолго думая, начал снос деревянных прилегающих построек. Насколько я понял, в ситуацию вмешался глава города Денис Добряков. Но формальных поводов запретить снос не существует. Потому что заявка на выявление не наделяет здание охранным статусом. Если открыть карту Росреестра и посмотреть территорию этой мельницы, там можно увидеть, что территория под зданием распределена, разрезана на участки для частной жилой застройки», — пояснил в беседе с ИА REGNUM директор АНО «Наследие Ярославии» Семён Тараев.

Градозащитники полагают, что завтра рабочие приступят к сносу основного здания мельницы. Активисты просят власти вмешаться в ситуацию и прекратить уничтожение архитектурного наследия.