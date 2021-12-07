Москва, 7 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Переговоры с американским президентом Джо Байденом президент России Владимир Путин охарактеризовал как «протокольное мероприятие».

Цитата из видео. kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

Об этом глава российского государства заявил 7 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам. Обращаясь к участникам совещания, Путин порекомендовал им «компактно сегодня поработать».

«У меня еще протокольное мероприятие», — пояснил президент России.

Напомним, на 18:00 мск 7 декабря запланированы переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена в режиме видеосвязи.