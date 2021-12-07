Москва, , 17:56 — REGNUM В России на сегодняшний день свободно 25% коечного фонда для пациентов коронавирусом. Об этом сообщил 7 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«В целом по стране сегодня доля свободного коечного фонда составляет 25%», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавили, что все больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, обеспечены медицинским кислородом в достаточном объёме, риска его нехватки в настоящее время нет.

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