Таллин, 7 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. За последние годы объем производимой в Эстонии и поступающей в сеть электроэнергии резко упал.Об этом сообщил местный портал ERR.

Loadmaster (David R. Tribble) Счетчики электроэнергии

Если в 2016 году в эстонскую сеть от местных производителей было направлено9 млн МВт/ч электроэнергии, то к 2019 году этот показатель сократился вдвое — до 4,5 млн МВт/ч. В 2020 году производство электроэнергии снизилосьеще ниже — до 2,6 млн МВт/ч.

Это связано с заметным сокращением количества электроэнергии, производимой из невозобновляемых источников — сланца и угля. Среди возобновляемых источников энергии быстрее всего росла долясжигаемой биомассы и ветряной энергии.

Но даже несмотря на это, доля возобновляемых, «зеленых» источников энергии в общем производстве электроэнергии остается меньше традиционной — из горючего сланца. В 2020 году на «зеленую» энергию пришлось 46,4%. За девять месяцев 2021 года, когда решением правительства была возобновлена работа на сланцевых теплоэлектростанциях Нарвы, доля «зеленой энергии впервые не выросла, а сократилась — до 43,4%.

Отмечается, что объем энергии ветра в общем производстве электроэнергии Эстонии до сих пор остается весьма незначительным. В 2016 году на ветер (590 000 МВт/ч) приходилось лишь 6,5% от общего объема электроэнергии. В 2019 году количество ветровой энергии, отправленной в сеть, было ненамного выше — 692 000 МВт/ч, но с учетом общего сокращения объемов производства доля энергии ветра возросла до 15,4%.