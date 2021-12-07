Таллин, , 17:53 — REGNUM Потребительские цены в Эстонии в ноябре 2021 года выросли в годовом выражении почти на 9%, свидетельствуют данные департамента статистики.

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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2020 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более трети от общего повышения индекса.

«Поступившее в дома электричество стало дороже на 48,5% и трубопроводный газ — на 147,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса чуть более 30%. Бензин был дороже на 28,3% и дизельное топливо — на 40%. Транспортные средства подорожали на 15,3%», — перечислила она.

Значительное влияние на изменение индекса потребительских цен оказало также повышение цен на 5,4% на продукты питания и безалкогольные напитки. В сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожали картофель (102,8%), свежая рыба (24,6%) и свежие овощи (18,8%).

По сравнению с октябрем индекс потребительских цены вырос на 1,8%, а по сравнению с ноябрем 2020 года — на 8,8%. Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года на 8,8% или выше наблюдалось в октябре 2008 года, когда оно составило 9,8%.