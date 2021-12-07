Москва, , 17:53 — REGNUM 35-летний экс-форвард сборной России Ари сообщил, что находится в отличной физической форме и готов в январе прилететь в России, чтобы продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-лиги.

Ари Vk.com/fckrasnodar

В прошлом сезоне, выступая за «Краснодар», Ари принял участие в девяти матчах Тинькофф российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами (один — с пенальти).

Ари покинул «Краснодар» 1 июля 2021 года, уйдя из клуба на правах свободного агента. Также в России Ари защищал цвета московских «Спартака» и «Локомотива».