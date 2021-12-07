Тюмень, , 17:52 — REGNUM В Тюмени суд признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключённый между местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Сургуте и их зарубежными кураторами о безвозмездной передаче земельного участка и недвижимости. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Проповедники «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



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Ленинский районный суд Тюмени таким образом прекратил право собственности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 960 кв. м земли и нежилого здания общей площадью 319,7 кв. м в Тюмени. Земля и строение переданы в собственность Российской Федерации.

Отмечается, что Генеральная прокуратура РФ 2 марта 2016 года вынесла предупреждение управленческому центру «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России о недопустимости экстремисткой деятельности и установила двухмесячный срок для принятия конкретных организационных и практических мер для недопущения нарушений требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Имущество ликвидируемой религиозной организации после удовлетворения требований кредиторов должно быть обращено в собственность Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации деятельности экстремистской организации, известило об аресте руководителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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