Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM В квартиры «Кондратьевского жилмассива» в Петербурге городские очередники смогут въехать во второй половине 2022 года. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

«С новосельем!» Виктор Говорков, 1946 г

Признанный памятником архитектуры «Кондратьевский жилмассив» находится в перечне недвижимости, на которую распространяется городская социальная программа «Молодёжи — доступное жильё». В домах жилого микрорайона завершаются работы по капитальному ремонту, в некоторых корпусах ведутся монтажные и отделочные работы.

Заветные ключи от собственной квартиры в первых отремонтированных корпусах городским очередникам планируют передать с мая по сентябрь следующего года. Квартиры в других корпусах будут переданы в собственность во второй половине 2022 года. На их территории ведутся работы по ремонту фасадов зданий и оконных систем.

В следующем году «Кондратьевский жилмассив» получит свою вторую жизнь. Как и 90 лет назад, в 1931 году в его квартиры заселится молодежь. В отличие от улучшенной планировки квартир, внешне корпуса сохранили свой первоначальный вид, также традиция сохранилась и в отношении планировки всего квартала.

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