Ташкент, , 17:49 — REGNUM На дорогах Ташкента с начала года погибли 32 пешехода, еще 487 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Подробно. уз со ссылкой на МВД республики.

Водитель! Нарушение установленной скорости движения ведёт в ДТП. Советский плакат

«За период с 1 января по 30 ноября этого года в столице было зафиксировано 524 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 32 человека погибли от полученных травм и еще 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщает ведомство.

В публикации отмечается, что причиной подобных трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. «Зачастую сам пешеход становится на дороге неожиданным фактором, нарушая установленные правила», — подчеркивает издание.

Сообщается, что за 11 месяцев 2021 года пешеходам, нарушивших правила дорожного движения в Ташкенте, выписано 101 861 штрафов.

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