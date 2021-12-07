Кемерово, , 17:48 — REGNUM Тела 13 погибших извлечены из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает 7 декабря пресс-служба МЧС России.

Шахта DariuszSankowski

По данным ведомства, на сегодняшний день в шахте остаются тела еще двоих погибших.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров», — указано в сообщении МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек. Причинами массовой гибели людей стали грубые нарушения техники безопасности со стороны руководства компании, эксплуатировавшей шахту.

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