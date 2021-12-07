Санто-Доминго, 7 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты включили Доминиканскую Республику в «стратегию борьбы с коррупцией для обеспечения национальной безопасности США». Белый дом сообщил, что Республика упоминается в «Стратегии» с целью «улучшения координации и анализа рисков при помощи иным странам». Об этом 6 декабря рассказало доминиканское информагентство Listin Diario.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Белый дом

В документе коррупция определяется как фундаментальная угроза верховенству закона, которая «разъедает» общественное доверие и подпитывает «народный цинизм» в отношении эффективного управления.

Штаты поддержат Доминиканскую Республику пилотными программами, которые определят будущее межведомственного сотрудничества. Эти программы будут также проводиться с целью изучения использования иностранной помощи для борьбы с коррупцией, а также адаптации и анализа существующих подходов.