Москва, , 19:01 — REGNUM Стриминговый сервис START опубликовал тизер сериала под названием «Карамора». Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 7 декабря.

Данила Козловский Svklimkin

В сериале сыграют Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова и др. Режиссёром шоу выступил Данила Козловский.

Добавим, что в сериале покажут альтернативную историю России, в которой анархист по прозвищу Карамора объявит войну тайному сообществу, состоящему из нескольких дворянских династий. Шоу выйдет зимой 2022 года на платформе START.

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