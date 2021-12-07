Москва, 7 декабря 2021, 19:01 — REGNUM Стриминговый сервис START опубликовал тизер сериала под названием «Карамора». Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 7 декабря.
В сериале сыграют Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова и др. Режиссёром шоу выступил Данила Козловский.
Добавим, что в сериале покажут альтернативную историю России, в которой анархист по прозвищу Карамора объявит войну тайному сообществу, состоящему из нескольких дворянских династий. Шоу выйдет зимой 2022 года на платформе START.
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