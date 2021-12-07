Мурманск, , 17:46 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 177 новых случаев заболевания COVID-19. На лечении находятся 16 190 человек.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 83 новых случая выявлено в областном центре, по 17 — в Североморске и Кандалакшском районе. В числе забоелвших — несколько жителей Мончегорска, Апатитов и других муниципалитетов.

За сутки в регионе от ковида скончались семь пациентов, всего с начала пандемии — 2606.