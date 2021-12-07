Москва, 7 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Открытый в Москве участок метрополитена является крупнейшим в истории. Об этом 7 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он прокомментировал открытие сразу десяти станций на участке Большой кольцевой линии метрополитена.

«Такой большой участок метро вводится впервые с 1935 года, — написал Собянин. — Новые станции метро сделали город ближе для миллионов людей. БКЛ готова уже на 70%».

Мэр отметил, что сложнейшая работа выходит на финишную прямую.