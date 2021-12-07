Москва, 7 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Торговля между Россией и Китаем полностью восстановилась и начала расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов.

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«По данным ФТС РФ, торговый оборот между РФ и КНР стабильно превышает уровни как 2020 года, так и допандемийного 2019 года. Можно утверждать, что торговля полностью восстановилась и начала расти. Значимым фактором всё ещё является реализация отложенного спроса, но в то же время можно наблюдать и поступательное развитие торговых отношений между странами, — сказал Иванов. — На 2022 год можно прогнозировать рост на 12−18% товарооборота между РФ и КНР к уровню 2021 года».

По его словам, в ближайшем будущем будет наблюдаться устойчивое развитие торговых отношений между Россией и Китаем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём торговли России и Китая с января по ноябрь 2021 года включительно увеличился на 33,6%.