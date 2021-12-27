27 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Елизавета Дубровская, , 11:36 — REGNUM Многие считают, что блогер — это не настоящая профессия. Однако контент-мейкеры не обращают внимания на злые языки и продолжают стабильно увеличивать количество своих подписчиков, снимая ролики, участвуя в рекламных интеграциях крупных компаний и создавая коллаборации друг с другом. В наши дни блогинг — это серьёзная и очень изменчивая индустрия со своими трендами и постоянно меняющимся списком лидеров.

Популярные блогеры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В преддверии празднования Нового года корреспондент ИА REGNUM рассказывает о самых ярких и результативных представителях социальных сетей Instagram, TikTok и видеохостинга YouTube. В подборку попали блогеры с наибольшим количеством подписчиков на конец 2021 года.

YouTube

В России YouTube занимает третье место в списке самых популярных интернет-ресурсов — сразу после Google и Яндекс. Многие пользователи заходят в видеохостинг ради роликов наиболее интересных для них блогеров: Юрия Дудя, Wylsacom, BadComedian и других. Однако любимый блогер не равно популярный.

По количеству подписчиков в России лидируют в основном инфлюенсеры, создающие контент для детей и подростков. Они снимают развлекательные видео с челленджами, пранками или ролики по компьютерной игре Minecraft.

А4

В 2021 году самым популярным YouTube-блогером среди российских пользователей стал белорус Влад Бумага с 36,3 млн подписчиков. Он вместе со своими друзьями снимает видео с экспериментами — они пробуют еду из различных стран, занимаются спортом в течение нескольких часов или тестируют лайфхаки из интернета.

Летом 2021 года Влад Бумага рассказал о планируемом переезде из Минска в Москву. По его словам, мысли о смене страны для проживания появляются у него не в первый раз, тем более что основная часть аудитории его канала живёт на территории России.

Блогер Влад Бумага (сс) Okras

SlivkiShow

Второе место среди популярных YouTube-каналов занял украинский аккаунт SlivkiShow (19,6 млн подписчиков), созданный Юрием Шевченко (известен как Янив). Одним из действующих лиц канала является кот по кличке Куки. Формат роликов: полезные советы, лайфхаки и другие познавательно-развлекательные видео. Например, видео-эксперименты о том, как «выжить» неделю, питаясь продуктами, купленными на 100 рублей.

Добавим, что в YouTube существует несколько версий SlivkiShow на разных языках — помимо основного русскоязычного канала, есть англоязычный и немецкоязычный аккаунты.

Ивангай

Третьим в рейтинге самых популярных творцов видеохостинга стал украинец Ивангай (Иван Рудской). В глазах российского пользователя он является ярким представителем «старого YouTube» — Рудской зарегистрировал свой канал ещё в 2013 году. На данный момент у него 17,7 млн подписчиков. Формат роликов блогера: развлекательно-познавательные видео.

Весной 2021 года Ивангай дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нём блогер объяснил, почему долгое время не выпускал новых роликов, а также рассказал о своём увлечении музыкой.

Блогер Ивангай (сс) Okras

Like Nastya Vlog

На четвёртом месте оказался самый молодой блогер из списка популярных творцов — семилетняя Анастасия Радзинская. Русскоязычный аккаунт ребёнка под названием Like Nastya Vlog насчитывает 17,3 млн подписчиков. Канал Радзинской ведут её родители — в роликах девочка вместе с папой собирает овощи на грядке, обклеивает стикерами машину, а также учит математику.

У блога Анастасии Радзинской существует несколько версий: на немецком, арабском, португальском и других языках. Основной канал Like Nastya ведётся на английском — на него подписаны более 81 млн пользователей.

HiMan

Замыкает пятёрку самых популярных YouTube-блогеров Андрей Ширгин и его канал HiMan (17,3 млн подписчиков). Основную часть его контента составляют видео с испытаниями — по формату ролики похожи на творчество Влада Бумаги.

В 2020 году Андрей Ширгин ради увеличения числа подписчиков до отметки в 20 млн человек решил разбить кувалдой свой автомобиль Mercedes-Benz G-класса. Однако план не сработал, а машина уже не подлежала восстановлению.

Блогер Андрей Ширгин Цитата из видео «Найди M&M's в МИЛЛИОНЕ КОНФЕТ челлендж *закопали по шею*» пользователя HiMan. youtube.com

Instagram

Среди российских Instagram-аккаунтов больше всего подписчиков традиционно собирают ведущие деятели культуры и спорта — борец Хабиб Нурмагомедов, певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Бородина и другие. Поэтому мы составили подборку наиболее популярных аккаунтов блогеров, а не звёзд шоу-бизнеса.

gusein.gasanov

По количеству подписчиков в Instagram лидирует российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов. На данный момент за жизнью Гасанова через Instagram следят 19,4 млн человек.

Блогер стал популярен благодаря коротким юмористическим роликам, а также розыгрышам дорогостоящих подарков среди подписчиков.

Гасанов занимается ресторанным бизнесом, который ему оставил отец. Он также продаёт собственный курс по личностному росту — многие пользователи Сети считают его мошенническим.

Блогер Гусейн Гасанов Цитата из видео Instagram пользователя @gusein.gasanov

_agentgirl_

Следующей в списке самых популярных блогеров Instagram среди российских пользователей стала Настя Ивлеева с 19 млн подписчиков. Популярность ей принесли юмористические скетчи.

Сейчас блогер работает над несколькими собственными проектами. Среди них — первое в России дрэг-квин шоу под названием «Королевские кобры». Оно выходит на YouTube-канале Ивлеевой с октября 2021 года.

mikhail_litvin

На третьей позиции по количеству подписчиков в Instagram оказался блогер Михаил Литвин (14,1 млн). Он известен под ником «ЛИТВИН», благодаря своим YouTube-роликам на автомобильную тематику — на его аккаунт в видеохостинге подписаны более 8 млн человек.

В 2020 году блогер занял шестое место в списке авторов самых просматриваемых видео в России по версии YouTube. Однако со временем страница блогера в Instagram собрала большую аудиторию, чем его канал в видеохостинге.

dava_m

На страницу блогера Давы (Давид Манукян) подписаны 13,8 млн человек, благодаря чему он занимает четвёртое место в списке самых популярных Instagram-блогеров в России.

Дава публикует в своём аккаунте развлекательные ролики, на которых он часто появляется вместе со своими коллегами. Блогер также занимается музыкой — он выпустил несколько десятков синглов, а также студийный альбом. На данный момент Дава также является ведущим телепроекта «Дом-2».

Манукян отчасти известен благодаря своим отношениям с певицей Ольгой Бузовой. Их роман продолжался полтора года — в 2021 году пара рассталась.

Блогер Дава (Давид Манукян) (сс) Okras

goar_avetisyan

На Instagram-страницу блогера и визажиста Гоар Аветисян подписано более 11 млн человек. Она замыкает пятёрку самых популярных контентмейкеров соцсети среди российских пользователей.

Аветисян публиковала в Instagram ролики, на которых она демонстрировала своё умение делать макияж — это и принесло девушке известность. Зачастую моделями визажиста становились женщины с неизлечимыми болезнями или травмами — Аветисян оказывала им услугу бесплатно. Таким образом она хотела донести до своих подписчиков мысль, что каждая женщина достойна быть красивой.

TikTok

Платформа TikTok является самой молодой и динамично развивающейся — из-за этого и самой непредсказуемой. За короткий промежуток времени любой блогер может набрать большое количество подписчиков, что позволит ему обогнать коллег.

Так и произошло в августе — сентябре 2021 года с блогером под ником homm9k.

homm9k

Казахстанский блогер homm9k или Хома (настоящее имя — Алина Ким) стала автором TikTok с самым большим количеством подписчиков среди авторов из России и стран СНГ. За её аккаунтом следят более 35,5 млн человек. Ким стала известна благодаря своей мимике, которую она демонстрирует во время записи роликов под трендовую музыку, а также аудиодорожки из фильмов и анимации.

Алина Ким является участником TikTok-дома Yolo House, которому удалось набрать 23,2 млн подписчиков.

Блогер Хома Цитата из видео TikTok пользователя homm9k

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На втором месте оказался Кирилл Колесников — блогер из Санкт-Петербурга с 34,2 млн подписчиков. Длительное время он возглавлял топ самых популярных блогеров в России.

В своих роликах Колесников выполняет различные трюки, а также повторяет видео, которые набрали популярность у других пользователей в TikTok. Ранее основную часть контента блогера составляли пранки (розыгрыши) над прохожими.

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Третью строчку списка блогеров с самым большим количеством подписчиков занимает 14-летняя Лиза Анохина. Более 32,4 млн человек следят за её жизнью в TikTok.

Длительное время отличительной чертой Анохиной был парик с голубыми волосами, однако недавно она от него отказалась. Блогер записывает развлекательные ролики, в которых она танцует и повторяет тренды из соцсети.

В возрасте девяти лет Лиза Анохина уже была ведущей реалити-шоу Hype Camp, в котором популярные блогеры учили подростков снимать видео на YouTube. Она также попробовала себя ведущей на телеканалах «МУЗ-ТВ», «Карусель» и RU.TV.

Блогер Лиза Анохина (сс) Okras

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Казанский блогер Айдар Тагиров благодаря танцам занял четвёртое место среди самых популярных российских авторов в TikTok. На его аккаунт в соцсети подписано более 31 млн пользователей.

Вместе с друзьями Тагиров устраивает танцы в разных локациях: на улицах города, парковках и в торговых центрах. Все связки блогер исполняет в стиле шаффл (shuffle).

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Замыкает ТОП-5 популярных тиктокеров среди россиян блогер из Бурятии Эржена Аюшиева. На её аккаунт подписаны 24,6 млн человек.

Основная часть роликов Аюшевой — развлекательные видео, на которых она танцует или разыгрывает юмористические сценки.

За жизнью блогеров наблюдают миллионы людей — их аудитория огромна. При этом авторы могут становиться более или менее популярными за кратчайшие промежутки времени. Социальные сети, в которых они существуют и творят, — это динамичные системы, где лидеры очень быстро сменяют друг друга. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, кто из них в следующем году наберёт наибольшее количество подписчиков. Тем более что всегда есть вероятность появления новых популярных платформ и неожиданных трендов.