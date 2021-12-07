Москва, 7 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ближайшие годы Россия имеет все шансы стать гаванью для свободных иностранных инвестиций, которые могут быть привлечены при грамотной макроэкономической политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

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«В 2017 — 2018 годы наблюдался активный рост операций по прямым иностранным инвестициям, который достиг в 2018 году 22,6 млрд долларов США, — сказал Вардапетян. — Пандемийные 2019−2020 годы преломили этот тренд, однако уже в первой половине 2021 года динамика начала восстанавливаться. По итогам II квартала 2021 года сальдо операций было положительным и составило почти 3 млрд долларов».

Как полагает экономист, для восстановления докризисного показателя 2018 года важно снизить риски для иностранных инвесторов.

«Этому могут способствовать стабилизация валютных курсов, снижение темпов инфляции, проведение сбалансированной протекционистской политики. Все эти действия в совокупности с экологическими ресурсами, полезными ископаемыми и человеческим капиталом России будут являться точкой роста для привлечения иностранных инвестиций», — сказал Вардапетян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время главным фактором становятся не долгосрочные инвестиции, а возможность получить сверхдоходы и «надуть» капитал.