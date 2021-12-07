Москва, , 17:40 — REGNUM За последнюю неделю в мире произошло сразу несколько факторов повлиявших на котировки биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«На взлеты и падения биткоина влияет множество факторов, включая экономические и правовые, действия компаний или крупных инвесторов и так далее. За последнюю неделю таких произошло сразу несколько. Например, широко обсуждаются заявления представителя правительства Индии о подготовке законопроекта, ограничивающего использование частных криптовалют. Это заявление вызвало волнение на рынке с учетом того, что Индия планирует регулировать деятельность криптобирж и входит в десятку стран с наибольшей капитализацией биткоина», — сказала Левашенко.

По ее словам, прогнозировать будущее биткоина сложно.

«С одной стороны, некоторые страны запрещают или ограничивают оборот криптовалют. Например, США к 2024 году планируют ввести жесткое регулирование, связанное с отчетностью по операциям свыше 10 тыс. долларов, при этом за отсутствие отчетности вводится уголовная ответственность, — отметила эксперт. — С другой стороны, появляются стимулирующие рынок меры, такие как попытки создания первых ETF-фондов. Так, в Новой Зеландии создан Международный биткоин-фонд, что приведет к притоку новых инвесторов. А в Сальвадоре биткоин был признан официальным средством платежа, то есть официальной валютой наравне с долларом США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2022 году у биткоина есть шансы подорожать до 100 тысяч долларов.

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