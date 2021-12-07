Вологда, 7 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Вологде откроют 27 ледовых катков, 19 из них будут бесплатными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Каток

«Уже готова площадка на Беляева, 13 б и у школы №33, идут работы по заливке корта на улице Горького, 81, у школы №25 в микрорайоне Лукьяново, на стадионе «Динамо». Всего в городе планируется сформировать 27 ледовых площадок», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году власти Вологды заключили четыре контракта, связанных с новогодним убранством. На поставку нового оборудования направлено 2,1 млн рублей. Почти полмиллиона рублей — на установку двадцатиметровой ели на площади Революции.