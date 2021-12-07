Москва, , 17:38 — REGNUM Опасения по поводу нового штамма-мутанта коронавируса «Омикрон» преждевременны и пока не подтверждены, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на совещании по экономике.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, новый штамм даже может сыграть роль природной вакцины.

«Говорят, он не такой вредный. Некоторые специалисты называют его даже живой вакцинацией. Не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый на рынках произошел. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма», — отметил Путин.

Президент поручил правительству РФ «проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов».

«Я жду доклада на эту тему в самое ближайшее время», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября европейские и американские СМИ сообщили о новейшем штамме коронавируса «Омикрон» с повышенным числом мутаций. На этом фоне многие правительства ужесточают карантинные меры, ожидая новую волну заражений.

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