Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Строительство второй станции Петербургского метрополитена в Ленинградской области — в городе Кудрово к востоку от Петербурга — вопрос времени и финансовых вливаний, как властей Санкт-Петербурга, так и федеральных, сообщил 7 декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жилые дома в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я по срокам осторожен. От моего слова метро в Кудрово не зависит, это больше зависит от федерального финансирования и наших соседей. Но в Минтрансе и правительстве всё чаще звучит [строительство станции]», — добавил Дрозденко.

Глава Ленобласти указал, что амбициозный проект по строительству 35 станций метро Петербурга без дополнительного узла, депо, реализовать будет сложно.

«Метро в Кудрово — реальная станция. Увеличение движения поездов в метрополитене должно иметь какой-то выход, где они должны пересортировываться. За этой станцией, по схеме проекта, предполагается строительство депо. Мы хотели бы сделать до депо еще одну станцию, чтобы она обслуживала янинское направление. Под депо мы предложили две площадки», — пояснил Дрозденко.

Он также уточнил, что власти Ленобласти уже зарезервировали 120 га земли за Кудрово под депо для метро. Второе депо можно построить в Уткиной заводи, а перед ним сделать еще одну станцию метро, после чего депо.

«Решение за коллегами. Но в любом случае — первый и второй вариант подразумевает строительство станции в Кудрово», — добавил Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Продление метро до Кудрово в Ленобласти оценили в 57 млрд рублей