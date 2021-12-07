Берлин, 7 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Немецкие гандболистки ещё не проиграли ни одного матча на чемпионате мира и теперь выходят в четвертьфинал после победы над Венгрией со счётом 25:24. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 7 декабря.

После явного превосходства в первом тайме немецкие спортсменки сбавили темп и проиграли во второй половине матча. Развернулся настоящий триллер, в котором впервые на турнире фанаты выразили своё опасение за психологический настрой немецкой команды.

«Это были эмоциональные американские горки», — заявил главный тренер национальной сборной Хэнк Гренерпосле грандиозной победы. Он также отметил: «Но все же мы счастливы. Команда боролась до тех пор, пока не заслужила победу».

По словам Гренера, самым большим недостатком в игре против венгров была плохая оценка шансов.

Согласно сообщению SPIEGEL, Лучшими метателями в поединке с Венгрией стали Юлия Майдхоф и Майке Шмельцер, каждая из которых забила по пять мячей.