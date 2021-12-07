Вашингтон, , 19:00 — REGNUM В Instagram объявили о введении новых инструментов для повышения безопасности подростков. Информация появилась в официальном блоге соцсети 7 декабря.

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В сообщении говорится, что пользователям теперь запрещено отмечать на фотографиях и в постах аккаунты подростков, если они не подписаны на автора публикации. Разработчики также будут «более строго подходить» к рекомендуемому контенту для несовершеннолетних.

К тому же родители смогут видеть, сколько времени их дети проводят в Instagram. Функция появится в начале 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что эти нововведения анонсированы накануне выступления гендиректора Instagram Адама Моссери перед Конгрессом США. Он даст показания относительно вреда алгоритмов и контента соцсети для психического здоровья подростков.

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