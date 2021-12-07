Берлин, , 18:07 — REGNUM После небольшого роста заболеваемость коронавирусной инфекцией в Германии вновь постепенно снижается. В течение последних суток в Институт Роберта Коха поступило сообщение о 36 059 новых случаях заражения. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 7 декабря.

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Частота новых случаев заражения коронавирусом в течение семи дней по стране немного снизилась. По данным Института Роберта Коха (RKI), значение составило 432,2 случая на 100 000 человек. Как сообщает RKI со ссылкой на данные органов здравоохранения, в течение 24 часов было зарегистрировано 36 059 новых случаев заражения. Для сравнения, ровно неделю назад власти страны зафиксировали 45 753 случаев заражения.

Однако при оценке уровня инфицирования следует иметь в виду, что в настоящее время эксперты предполагают заметное занижение данных. Органы здравоохранения и клиники больше не могут отслеживать случаи заболевания, по крайней мере, в отдельных регионах.

С начала пандемии органы здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 6 222 020 случаев заражения. Однако фактическое число случаев, вероятно, будет выше, поскольку многие случаи ещё не распознаны. При этом общее количество погибших выросло до 103 520 человек.