Берлин, , 18:15 — REGNUM 7 декабря министр внутренних дел Саксонии (Германия) заявил, что несколько тысяч человек снова вышли на улицы в знак протеста против политики по сдерживанию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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Поздно вечером 6 декабря немецкая полиция остановила массовые протесты в Саксонии. Всего в митинге приняло участие несколько тысяч человек. По данным полиции, по несколько сотен человек собрались, в частности, в Баутцене, Хемнице и Фрайберге.

Ранее полицейское управление Хемница заявило, что оно зарегистрировало в общей сложности 717 административных правонарушений и более десятка уголовных дел в нескольких городах.

В связи с этим министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер(ХДС) выразил опасения по поводу радикализации протестов против политики правительства. «Мы должны принять к сведению, что протесты все чаще ведут к ненависти и насилию», — отметил он.

Постановление о чрезвычайном положении на фоне COVID-19 в настоящее время разрешает митинги в Саксонии только с участием максимум десяти участников и только в одном заранее запланированном месте.