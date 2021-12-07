Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Рост цен на жилье в США замедлится в следующем году, но как и прежде будет опережать рост потребительских цен и заработной платы, сообщает 7 декабря Reuters со ссылкой на опрос аналитиков по недвижимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Аналитики заявили, что доступность жилья ухудшится в ближайшие два-три года.

Американский рынок жилья, который считается основой финансового благополучия и уверенности потребителей, не только пережил вызванный пандемией экономический спад, но и опередил экономику в целом.

Сверхнизкие процентные ставки и спрос на просторное жилье для создания домашних офисов, которые стали актуальны после пандемии, привели к стремительному росту цен на недвижимость. За последние 10 месяцев так называемыйиндекс Кейса-Шиллера в 20 столичных регионах вырос на двузначную величину, и эти темпы, согласно опросу более 25 аналитиков по недвижимости, проведенному 17 ноября — 6 декабря, сохранятся до конца года и составят в среднем 16,8%.Согласно опросу, ожидается, что в 2022 году этот показатель снизится до 8,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия COVID-19 оказывает воздействие на рынки коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах, как никогда ранее. Страны фактически закрыты, путешествие сильно ограничено, а потребление товаров и услуг резко упало. Отели почти пусты, многие розничные магазины временно закрыты, люди покупают меньше товаров. Рынок коммерческой недвижимости, в частности, отели находятся на грани банкротства.