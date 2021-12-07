Москва, , 17:32 — REGNUM Сегодня Цели устойчивого развития ООН рассматриваются не только как ориентир для ответственного ведения бизнеса, но и как инструмент экономического развития и международного сотрудничества. Это заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, выступая на форуме РСПП «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Как пример внедрения ЦУР ООН в бизнес-процессы Андрей Гурьев привёл ФосАгро. В долгосрочной стратегии компании достижение ЦУР обозначено в качестве ключевого приоритета, и ФосАгро уже содействует реализации 11 из 17 ЦУР. Участие компании в инициативах международных организаций является примером успешного международного сотрудничества и усиления российского влияния на глобальную социальную повестку. ФосАгро активно участвует в инициативах по устойчивому развитию ВЭФ, ЮНЕСКО и ФАО, также является одной из компаний-лидеров Глобального договора ООН.

«Нам необходимо развивать международное сотрудничество на равноправной основе, укреплять диалог бизнеса с государством, с наукой. Этот союз должен функционировать как один слаженный механизм стимулирования экономики, развития национальных интересов, противодействия глобальным вызовам. Нам вместе нужно преодолевать стоящие на пути сотрудничества преграды в виде стереотипов, границ, торговых барьеров и политически мотивированных ограничений», — заявил Андрей Гурьев.

На форуме Андрей Гурьев был награждён нагрудным знаком «За взаимодействие» Министерства иностранных дел России.

Модератором форума выступил президент РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что для отстаивания российских экономических интересов за рубежом необходимо использовать не только все доступные экономические инструменты, но и инструменты «мягкой силы», уделяя внимания социальным аспектам в странах присутствия. Спецификой нынешнего форума, по словам президента РСПП, стало влияние сложной геополитической ситуации как на экономику России, так и на международные экономические отношения.

«Мы имеем возможность обсуждать не просто общие подходы к тем или иным международным аспектам, но и концентрировать наше обсуждение на конкретных препятствиях и барьерах, которые мешают реализовывать экономические задачи, участвовать бизнесу в достижении международных целей, которые стоят перед российским государством», — сказал Александр Шохин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил участников форума, что, согласно концепции внешней политики, одним из основных приоритетов ведомства является отстаивание экономических интересов России за рубежом. Правительство выступает за выстраивание равных экономических отношений со всеми странами и поддерживает создание универсальных, прозрачных правил в международных организациях.

«В оценке своей работы МИД исходит из того, что она должна сопрягаться с усилиями деловых объединений, с усилиями основных участников внешнеэкономической деятельности. Это должно помогать укреплению конкурентоспособности российских компаний, расширению их возможностей за рубежом, защите их законных интересов», — сказал министр.

Министр также приветствовал значительное повышение уровня социальной ответственности российского бизнеса, но при этом отметил необходимость здорового баланса между экологической повесткой и экономическим развитием, упомянув риски энергетического перехода, связанные с ростом «зелёного протекционизма» в некоторых странах, которые стремятся к неравномерному распределению бремени экологической ответственности в свою пользу.

Сергей Лавров подчеркнул готовность МИДа к укреплению взаимодействия с РСПП в интересах совершенствования экономической дипломатии. Он отметил что оценки тех или иных ситуаций, предложения по разрешению проблем, которые дают члены РСПП дают МИД «возможность аргументировано работать с нашими зарубежными партнёрами».

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