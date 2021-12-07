Берлин, 7 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. 7 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почтил уходящего канцлера Германии Ангелу Меркель как «титана международной дипломатии».

Джонсон написал в гостевой статье газеты Bild: «По сравнению со всеми другими европейскими главами государств и правительств в этом столетии, Меркель, безусловно, внесла наибольший вклад в международное сотрудничество. Я убежден, что ее наследие будет определять будущие поколения».

С запланированным избранием Олафа Шольца (СДПГ) на пост канцлера ФРГ эпоха Ангелы Меркель закончится в эту среду 8 декабря спустя 16 лет правления.

На прощание с Меркель другие соратники и известные личности также написали гостевые статьи в газете. Экс-министр иностранных делЗигмар Габриэль (СДПГ) заявил, что Меркель «войдет в историю как видный канцлер.

Бывший премьер-министр земли Гессен Роланд Кох (ХДС) написал, что Германия в долгу перед Меркель за то, что после воссоединения внутренним проблемам уделялось особое внимание.