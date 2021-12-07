Бишкек, 7 декабря 2021, 17:31 — REGNUM Центральная избирательная комиссия завершила ручной подсчёт голосов на выборах в парламент Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа сегодня, 7 декабря.

Киргизия
Киргизия

Как утверждает центризбирком, пятипроцентный избирательный порог удалось преодолеть шести партиям:

  • «Ата-Журт Кыргызстан» — 17,3%,
  • «Ишеним» — 13,62%,
  • «Ынтымак» — 10,99%,
  • «Альянс» — 8,33%,
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,03%,
  • «Ыйман Нуру» — 6,15%.

Таким образом, места в новом созыве республиканского парламента будут распределены следующим образом:

  • «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов,
  • «Ишеним» — 12 мандатов,
  • «Ынтымак» — 9 мандатов,
  • «Альянс» — 7 мандатов,
  • «Бутун Кыргызстан» — 6 мандатов,
  • «Ыйман Нуру» — 5 мандатов,
  • депутаты-одномандатники — 36 мандатов.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Участие в них приняли лишь около 1 млн 251,6 тысячи избирателей.

На места в законодательном собрании претендовали более тысячи представителей 21 политической партии и около 300 кандидатов от одномандатных округов.Читайте также: Киргизия готовится выбрать новый парламент — что ждет страну?