ЦИК обнародовал итоги подсчёта голосов на выборах в парламент Киргизии
Бишкек, 7 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия завершила ручной подсчёт голосов на выборах в парламент Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа сегодня, 7 декабря.
Как утверждает центризбирком, пятипроцентный избирательный порог удалось преодолеть шести партиям:
- «Ата-Журт Кыргызстан» — 17,3%,
- «Ишеним» — 13,62%,
- «Ынтымак» — 10,99%,
- «Альянс» — 8,33%,
- «Бутун Кыргызстан» — 7,03%,
- «Ыйман Нуру» — 6,15%.
Таким образом, места в новом созыве республиканского парламента будут распределены следующим образом:
- «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов,
- «Ишеним» — 12 мандатов,
- «Ынтымак» — 9 мандатов,
- «Альянс» — 7 мандатов,
- «Бутун Кыргызстан» — 6 мандатов,
- «Ыйман Нуру» — 5 мандатов,
- депутаты-одномандатники — 36 мандатов.
ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Участие в них приняли лишь около 1 млн 251,6 тысячи избирателей.
На места в законодательном собрании претендовали более тысячи представителей 21 политической партии и около 300 кандидатов от одномандатных округов.Читайте также: Киргизия готовится выбрать новый парламент — что ждет страну?