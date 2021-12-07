Бухарест, 7 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ своим указом от 7 декабря назначил генеральным секретарем правительства страны Мариана Неакшу, ранее занимавшего пост вице-президента Национального агентства по регулированию в сфере энергетики (ANRE). Об этом 7 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Детали кадровой перестановки держатся в секрете. Сообщается лишь, что Тибериу Горун, который руководил правительственным секретариатом до сегодняшнего дня, уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Неакшу ранее неоднократно оказывался в центре политических скандалов. В 2016 году он был приговорен к шестимесячному тюремному заключению по обвинению в коррупции. Тогда же его обвинили в незаконном лоббировании интересов собственной дочери в румынском парламенте.

Должность генерального секретаря правительства в Румынии является номинальной. Руководитель секретариата занимается соблюдением государственного протокола и контролем над выполнением правительственных постановлений.