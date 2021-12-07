Ново-Огарево, Московская область, , 17:18 — REGNUM Новый вариант коронавируса «Омикрон» может оказаться намного безопаснее предыдущих, но это не повод не думать о противоэпидемических мерах. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Говорят, он не такой вредный вроде бы… некоторые специалисты называют, что это даже «живая вакцинация», но не будем забегать вперед», — заявил Путин.

«Во всяком случае, отскок некоторый на рынках произошёл, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, всё равно мы должны исходить из того, что пережили уде в предыдущие полтора года», — указал он.