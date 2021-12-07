Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Палата представителей США может провести голосование за поднятие потолка госдолга страны уже на этой неделе, сообщает 7 декабря Reuters со ссылкой на источник, который не предоставил дополнительной информации.

Здание Палаты представителей США

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс проголосовать до 15 декабря, а двухпартийный аналитический центр предупредил на прошлой неделе, что у правительства США могут закончиться средства к концу этого месяца, что вызовет беспрецедентный дефолт, который потрясет мировую финансовую систему.

К концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин США с 30 июля приостановил выпуск ряда специальных бумаг и начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.