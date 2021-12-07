Вологда, 7 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Вологодской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ковидом. Об этом журналистам сегодня, 7 декабря, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, передает кореспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников делает прививку от коронавируса

«Ситуация стабилизировалась. Ежесуточно снижается количество заболевающих коронавирусной инфекцией. За последний месяц это снижение составило более 10%», — сообщил глава региона.

Он отметил, что пик госпитализаций был зафиксирован в регионе в конце октября — тогда на больничных койках одновременно находились почти 2 тысячи человек.

«Нам удалось взять ситуацию под контроль, сегодня 38% коек свободны. Нет проблем с обеспечением пациентов лекарствами, кислородом и так далее», — отметил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области от ковида умерли 11 человек.