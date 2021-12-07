Москва, , 17:10 — REGNUM В России преждевременно снимать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Kremlin.ru

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«Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно. Эпидситуация остается напряженной, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким», — сказал руководитель надзорного ведомства в ходе заседания координационного совета по противодействию заболеваемости COVID-19.

По словам Поповой, нарушения или необоснованные ослабления режима приведут к росту заболеваемости, хотя нынешняя стабилизация ситуации достигнута сложным и напряжённым трудом.